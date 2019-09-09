Adıyaman'da uyuşturucuya 1 gözaltı

09.09.2019 09:14

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde, 1 kilogram esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine güzergahta kontrol noktası oluşturdu. Suriye uyruklu H.E.M.'nin kullandığı 44 MA 0669 plakalı otomobili durdurarak arama yapan ekipler, aracın bagajında 1 kilogram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL buldu.

Uyuşturucu ile paraya el konulurken gözaltına alınan H.E.M., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.





Kaynak: DHA