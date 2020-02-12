Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

ADIYAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:28
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

ADIYAMAN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 18 gram bonzai ve 9 gram eroin ele geçirilirken, E.B. ve A.S., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 


Kaynak: DHA
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