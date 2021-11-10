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Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine operasyon Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan bir apart daireye uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine operasyon

ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan bir apart daireye uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınşehir Mahallesinde bulunan M.D., isimli şahsa ait olduğu öğrenilen bir apart daireye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerine polis ekipleri de destek verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri apart dairede didik didik arama yaptı. Gerçekleştirilen aramalarda 20 gram kubar esrar, esrar içiminde kullanılan 4 adet aparat, 25 adet tabanca mermisi, esrar içiminde kullanılan 4 paket kağıt ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri ile aparatlar delil poşetlerine konularak muhafaza altına alındı. Öte yandan adresinde bulunmayan M.D., isimli şahıs hakkında cumhuriyet başsavcılığı tarafından yakalama kararının çıkarıldığı ve şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine operasyon

Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine operasyon

Son dakika 3. sayfa: Adıyaman'da, uyuşturucu tacirlerine operasyon

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
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