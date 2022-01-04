Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen B.B., isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahsın uyuşturucu sattığı C.T., S.E., ve M.H.T., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2.60 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesine el konulurken B.B., isimli şahsın adresine polis ekiplerince operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın adresinde 3.50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Burada gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. B.B., isimli şahıs, tamamlanan ifadesinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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