Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 896 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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