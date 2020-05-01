Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
01.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:36
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutulandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kahta ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.Ç. ve E.D. gözaltına alındı, yapılan aramada 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA