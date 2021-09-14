Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar N.E, Y.K, M.G.K. ve S.U. adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da dün düzenlenen operasyonda, 17 parça halinde 92,08 gram sentetik uyuşturucu, 52 uyuşturucu hap, 420 cinsel içerikli jel ve 710 cinsel içerikli hap ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Cristiano Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fahrettin Koca Zabihullah Mücahid
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:38:51. #1.11#