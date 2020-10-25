Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
25.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:06
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İlçe genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 78 gram sentetik uyuşturucu, 36 kök Hint keneviri ve 31 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren