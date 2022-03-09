Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde plakası açıklanmayan otomobilde yaptığı aramada 4,70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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