Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.F.İ'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 6,5 gram sentetik uyuşturucu ile 13 gram eroin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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