Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.F.İ'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 6,5 gram sentetik uyuşturucu ile 13 gram eroin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AK Partili Kürşat Kılıç sessizliğini bozdu: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title