Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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