Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
FETÖ'nün 'futbolda şike' kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasında yer alan eski hakim ve savcılar hakkında iddianame

 ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 şüpheli serbest bırakıldı

ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçiren 17 şüpheli serbest bırakıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title