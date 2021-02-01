Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

01.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:03
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıldığı ihbarı aldı.

Ekipler, R.A'nın evine düzenlediği operasyonda 2 kilo 995 gram sentetik uyuşturucuyla 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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