Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
05.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:05
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi aldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ö'nün üzerinden 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA