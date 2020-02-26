Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Ekipler, şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.K, A.A. ve İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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