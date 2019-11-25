Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı

Adıyaman'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

25.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:08
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı

'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği Z.A.Ö. ile Ö.T'yi durdurdu.

Ekipler şüphelilerinin üst aramasında 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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