Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı
Adıyaman'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman'da 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği Z.A.Ö. ile Ö.T'yi durdurdu.
Ekipler şüphelilerinin üst aramasında 1 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ile 12 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.