Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği S.B'yi durdurmak istemiş, şüpheli kovalamaca sonucu üzerinde 99 uyuşturucu hap ile yakalanmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş
Magazin Yiğit Marcus Aral Buray Mehmet Nuri
Spor Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mehmet Nuri Sultan Selim Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 20:29:44. #1.11#