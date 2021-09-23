Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güdülge köyü Bayramlar mezrasında bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda, 438 gram kubar esrar, hassas terazi, kuru sıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
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