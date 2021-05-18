Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen hafif ticari aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve havalı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.P, M.D, K.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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