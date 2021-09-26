Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler S.B'nin evine düzenlediği operasyonda, 17,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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