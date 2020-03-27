Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
27.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:16
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde 7 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 14 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA