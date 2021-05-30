Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda M.Ç, H.A, S.B, V.D. ve A.E'yi uyuşturucu kullandıkları sırada gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan operasyonda, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 sahte çeyrek altın ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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