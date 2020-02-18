Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:28
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirilebileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adıyaman-Gölbaşı kara yolu kontrol noktasında durdurulan otomobilde, 166 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki F.K, M.K, M.A, M.K. ve K.Y, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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