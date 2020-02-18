Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirilebileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adıyaman-Gölbaşı kara yolu kontrol noktasında durdurulan otomobilde, 166 gram eroin ele geçirildi.
Araçtaki F.K, M.K, M.A, M.K. ve K.Y, gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.