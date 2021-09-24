Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 4 adrese düzenledikleri operasyonda, bin 120 uyuşturucu hap, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.T, E.B, E.K. ve M.H. sorgulanmak üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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