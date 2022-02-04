Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
AA, İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yaptığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, cezaevine gönderildi.
AA / İsmail Kaya - Güncel