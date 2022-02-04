Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yaptığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, cezaevine gönderildi.