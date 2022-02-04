Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

AA, İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti yaptığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, cezaevine gönderildi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Adıyaman, Kahta, Güncel, Haber

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