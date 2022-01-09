Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Manken"in de katıldığı aramada 15 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli karakola götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet