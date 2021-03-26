Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, bir işyerinde uyuşturucu satıldığına dair bilgi alınması üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu işyerine düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K, M.Y, İ.G. ve M.S.G, "Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.
Öte yandan M.S.G'ye kovid-19 tedbirlerini ihlalden 4 bin 350 TL idari para cezası yazıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz