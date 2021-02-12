Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

12.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:38
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, zanlılardan R.E'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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