Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, farklı adreslerde düzenledikleri operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, M.T.A. ve M.Ö.Ç. sorgulanmak üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü.

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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