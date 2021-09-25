Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltın alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltın alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.O, E.B. ve A.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.K. ile M.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce 4 adrese dün düzenlenen operasyonda, 1120 uyuşturucu hap, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

 Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı

Adliye idari işler müdürü, 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp sattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Gülşen Derya Uluğ Oğuzhan Koç Amelia Hamlin
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 16:59:59. #1.17#