Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
09.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:56
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, V.A. ve E.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA