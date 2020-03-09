Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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Adıyaman, Güncel

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

09.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:56
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde bulunan şüphelilerin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, V.A. ve E.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Manşet

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