Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar O.U. ile F.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ekipler, Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendiği otomobili durdurmuş otomobilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirmişti.