Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar O.U. ile F.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, Gaziantep kara yolunda durumundan şüphelendiği otomobili durdurmuş otomobilde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirmişti.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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