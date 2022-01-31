Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 101,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y. ile İ.A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel