Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkuş köyünde bir otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 583 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.K. ile Y.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

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