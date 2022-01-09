Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, ilçe merkezinde otomobilde yaptıkları aramada 4 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.K. ile T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan O.K'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu öğrenildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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