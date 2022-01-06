Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Ekipler 2 adrese düzenlediği operasyonda, 3 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımında gerekli aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.K. ile İ.Ö.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.