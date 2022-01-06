Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

Ekipler 2 adrese düzenlediği operasyonda, 3 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımında gerekli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. ile İ.Ö.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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