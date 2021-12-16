Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Dedektör köpek "Manken" ile "Tayfa"nın da katıldığı operasyonda, H.D'nin merkeze bağlı Göztepe köyü ile Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği ve 28 mermi ele geçirildi.

H.D. ile F.D. gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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