Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Kapcami Mahallesi'ndeki adreste yaptıkları aramada, 518 gram kubar esrar ile 127 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
2 şüpheli gözaltına alınadı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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