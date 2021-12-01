Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kapcami Mahallesi'ndeki adreste yaptıkları aramada, 518 gram kubar esrar ile 127 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

2 şüpheli gözaltına alınadı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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