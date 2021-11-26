Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan sürücü ile dini nikahla yaşadığı kadın şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilde sentetik uyuşturucuyla yakalanan sürücü ile dini nikahla yaşadığı kadın şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu kontrol noktasında durdurdukları otomobilde 18,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.Ç. ile dini nikahla yaşadığı E.E. emniyete götürüldü.

Öte yandan sürücü Y.Ç'ye ehliyetsiz ve uyuşturucu etkisinde otomobil kullanmaktan 12 bin 957 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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