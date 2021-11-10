ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınşehir Mahallesi'ndeki bir binada uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Narkotik köpeği Manken'in de katıldığı operasyonda ikamet içerisinde yapılan aramada bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.