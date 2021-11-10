Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altınşehir Mahallesi'ndeki bir binada uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Narkotik köpeği Manken'in de katıldığı operasyonda ikamet içerisinde yapılan aramada bir miktar esrar ile sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
ESENLER'DE ABLASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

ESENLER'DE ABLASININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

 Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title