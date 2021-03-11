Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

11.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 günde 15 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 günde 15 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 3 günde bir dizi operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 176,42 gram sentetik uyuşturucu, 16.7 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve 2 tabanca ile 23 mermi ele geçirdi.

Çalışmalar kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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