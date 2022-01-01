Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.D, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin terör bağlantısı olduğu şüphesiyle evinde de arama yapıldı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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