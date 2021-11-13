Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 29,75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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