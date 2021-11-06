Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler otobüste yolcu L.T'ye ait bagajda deterjanla streç filme sarılmış 2 kilo 30 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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