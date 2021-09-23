Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde 99 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan şüphelinin üzerinde 99 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği S.B'yi durdurmak istedi, "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında 99 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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