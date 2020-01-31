Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
31.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:54
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler Z.A.Ö'yi kent merkezindeki evinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA