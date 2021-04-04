Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı

Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 89 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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