Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonrası, Yazıkarakuyu Köyünde bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, mısır tarlasında yapılan aramada 37 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.O'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA