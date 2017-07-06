Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da bir otomobilde yapılan aramada, 4 gram kubar esrar, tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.





Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı karayolu uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 4 gram kubar esrar ile tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi.



Araçta bulunan H.D. ve M.C. adlı kişiler gözaltına alındı.