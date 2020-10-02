Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:06
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen çeşitli uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen çeşitli uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda 12,3 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı silah ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.F.İ, A.B, S.A, Ö.Ç, R.G. ve M.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Şehrazat Hülya Avşar Ajda Pekkan Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Ali Palabıyık Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Uefa Avrupa Rangers Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 16:06:36. #1.15#
title