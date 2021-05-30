Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, birlikte uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, birlikte uyuşturucu kullandıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi'nde bir apartman dairesinde toplu halde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreste yapılan aramada metamfetamin ve bonzai ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler M.Ç., H.A., S.B., V.D. ve A.E.'nin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

 


- Adıyaman

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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